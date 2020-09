Gazzetta.it fa il punto sulla situazione in uscita di Marko Pjaca. Come raccontato su IlBianconero.com, è principalmente il Genoa ad aver chiesto informazioni sul croato rientrato a Torino in quest'estate. Scrive la Rosea: "Ora è difficile da immaginare la sua permanenza in bianconero per questa stagione, seppur la dirigenza stia cercando una punta: non è il profilo adatto e non ha raggiunto il livello che la Juventus richiede. L’idea della società sarebbe quella di cederlo in prestito per la quarta volta, magari entro i confini dove sarebbe più visibile e dove si potrebbe procedere con un vero processo di adattamento al calcio italiano, ginocchia permettendo. Al momento sono stati registrati gli interessi del Genoa e del Crotone, con i calabresi che non disdegnerebbero averlo in rosa per una stagione. Nonostante i soli 7 gol negli ultimi 3 anni e mezzo, Pjaca avrà così un’altra chance".