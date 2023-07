Se per Iling-Junior si parla di addio, 'arrivederci' è la parola più adatta per altri due giovani bianconeri: Fabio Miretti e Koni. Il centrocampista classe 2003, valutato almeno 15 milioni dai bianconeri, piace e non poco a Genoa e Salernitana, quest'ultima disposta anche a discutere un trasferimento a titolo definitivo, ma la formula preferita alla Continassa resta quella del prestito. Stesso discorso per il difensore belga classe 2002, tornato dopo l'esperienza all'Empoli e già nel mirino di Genoa e Udinese.