E la lista si allunga. Quella di società interessate ad arrivare al prestito di Matias, nonostante l'argentino stia provando a ritagliarsi più spazio alla corte di Max Allegri. Nel 3-5-2 però là davanti, a pieno regime, c'è intasamento e mezza stagione in provincia potrebbe davvero essere la soluzione giusta. Ma chi ha bussato già alla porta della Juve? Ci sono Sampdoria e Cremonese a essersi mosse in anticipo, ma anche Spezia ed Empoli sono già in coda. Decisione verso fine mercato.