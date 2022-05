Come racconta Gazzetta, Massimiliano Allegri si è visto sventolare un cartellino rosso subito dopo il gol del 4-2. L’epilogo peggiore di una serata amara, vissuta ad alta tensione dal primo minuto e che forse non peserà nel giudizio finale sulla stagione, ma che sicuramente rende ancora più opaca un’annata in cui l’unica consolazione è il quarto posto già aritmeticamente conquistato. "Che è successo? È passato qualcuno dell’Inter e mi ha dato una pedata. Non so chi fosse ma mi sono arrabbiato, è umano. Non cambia niente, c’è da fare i complimenti all’Inter. Questa rabbia che ci portiamo dentro va tenuta per l’anno prossimo. La squadra ha fatto una bella prestazione, poi siamo calati. Non basta. Le sostituzioni? Dopo 70 minuti c’era bisogno di cambiare qualcosa".