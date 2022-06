Come racconta Gazzetta, per il post Morata la dirigenza bianconera si sta guardando intorno, alla ricerca di alternative low cost. Tra i papabili ci sono il colombiano Luis Muriel, di cui l’Atalanta potrebbe privarsi per una quindicina di milioni, e l’austriaco Marko Arnautovic, che però il Bologna non sembra intenzionato a mollare. La new entry è appunto il Cholito, che come gli altri due ha una buona dose d’esperienza sulle spalle ma è più giovane (compirà 27 anni a luglio). L’argentino pare proprio il profilo perfetto per fare il vice Vlahovic.