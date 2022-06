Come racconta Tuttosport, se non dovesse arrivare Di Maria la prima alternativa al Fideo, per caratteristiche simili, risponde al nome di Domenico Berardi per il quale è stato già aperto un canale con il Sassuolo, disponibile a un’operazione che non contempli un investimento esoso nell’immediato. Più duttile, già solo perché spesso gioca da mezz’ala, è Nicolò Zaniolo, che costa più di Berardi e con la Roma che registra pure l’interesse del Milan. Dalla destra ama partire anche il brasiliano David Neres.