Bernardeschi, del quintetto di juventini in scadenza, si colloca alle spalle di Dybala e Cuadrado nella graduatoria degli stipendi. L’ingaggio da 4,5 milioni netti sarebbe ridiscusso su basi differenti in vista di un taglio di un milione lordo abbondante. Come racconta Tuttosport, "a sensazione, servirà vedersi più volte per cercare di venirsi incontro: lo sa il giocatore, lo sa il suo agente, lo sa la Juve".