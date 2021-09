Gol ed emozioni: è stato molto bello, per i bianconeri, tornare alla vittoria sul campo dello Spezia. Ecco perché quella sensazionevorrebbe trattenerla il più possibile, regalarsela soprattutto al termine del lunch match con la. Dunque, come fare? Puntare su chi sta bene e su chi può fare la differenza. Magari con qualche rotazione in più. Per far rifiatare e per essere ugualmente competitivi.In avanti, in particolare, sono previsti cambi prima e durante la partita. Morata e Kean corrono verso una maglia da titolare, l'escluso di lusso potrebbe essere Dybala che dal rientro (Napoli a parte, come per tutti i sudamericani) le ha giocate praticamente tutte.Allegri non vuole cali di tensione: anche per questo, la carta Kulusevski sarà preziosa. Probabilmente a match già iniziato.