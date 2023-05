La prima, grande decisione di Massimiliano: davanti si cambia, pur restando alle origini. Ladisarà un mix di opportunità e necessità. Se da una parte può resistere l'accortezza - del restoparte da un certo assioma ben preciso: prima la fase difensiva - dall'altra non c'è un risultato da proteggere, o almeno non proprio la voglia di tirarle per le lunghe. Ecco: l'obiettivo è andare anche all'attacco, provando a tenere e ripartire, a ripartire ancora e farlo forte, sfruttando la tecnica di Di Maria e la rifinitura di Milik.al momento preferirebbe, pur mantenendo i tre dubbi precisi, uno per reparto. Con un gioco di nomi e sensazioni, il primo può essere tra Alex Sandro e Gatti (quanto fisica vorrà la difesa?), il secondo può essere invece tra Fagioli e Miretti. E davanti no, DV9 non è un dubbio: il fatto che stia fuori somiglia più a una scelta precisa. Semmai, Kostic-Chiesa terrà un po' sveglio, un po' di più, il buon Max.