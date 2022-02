Allegri deve fare già conto con una grana verso il Toro: Danilo è squalificato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, con il brasiliano che ora si ferma forzatamente, perché dovrà saltare il derby per squalifica dopo l’ammonizione rimediata a Bergamo (tornerà utile in Champions League), al suo posto dovrebbe toccare a Cuadrado, pronto a tornare titolare dopo la panchina contro la Dea, mentre a sinistra De Sciglio è in vantaggio su Alex Sandro. La coppia centrale sarà Bonucci-De Ligt.