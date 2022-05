Un occhio al terzo posto, obiettivo più che raggiungibile, soprattutto visti gli alti e i bassi del Napoli nell’ultimo periodo. Prima di pensare ai partenopei, però, la Juventus deve chiudere vincendo, a partire dalla sfida di questa sera contro il Genoa. Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha dichiarato di voler schierare la “miglior formazione possibile”. Inevitabilmente, però, ci sono dei calcoli da fare, in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter di mercoledì 11 maggio.



Come riporta la Gazzetta dello Sport, ad alcuni elementi della rosa a disposizione di Allegri verrà un concesso un turno di riposo; se non integrale, quantomeno non partiranno dal primo minuto. Tra i probabili titolari della sfida di Coppa Italia, oggi non dovrebbero scendere in campo al fischio d’inizio de Ligt, Morata e Alex Sandro. Niente turnover, invece, per Vlahovic che porterà sulle proprie spalle il peso della manovra offensiva, questa sera contro il Grifone.