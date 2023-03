Sarà una Juve vera quella che affronterà il Verona. Pur dovendo fare i conti con i soliti problemi: infortuni, squalifiche, giocatori da gestire. E allora Max Allegri farà come sempre di necessità virtù, puntando tutto sulla strana coppia Kean-Vlahovic: strana sì, inedita no. Per ben 14 volte in stagione si è vista una Juve con i due contemporaneamente in campo, per un totale di 487 minuti. E sono già 7 i match in cui Allegri ha scelto di lanciare dal primo minuto sia Moise Kean che Dusan Vlahovic, se anche contro il Verona venisse confermata questa coppia significherebbe una partita su cinque. Ed è proprio il prodotto del vivaio bianconero ad aver fin qui goduto dei benefici di questa combinazione offensiva: sono 3 i gol segnati da lui con Vlahovic in campo, che al contrario ha segnato solo un gol su punizione e uno su rigore in coppia con Kean.I DUBBI – Avanti con Vlahovic e Kean dunque. Per una formazione che vive ancora di qualche ballottaggio in vista della partita col Verona. C'è Federico Gatti in vantaggio su Alex Sandro per esempio. Ci sono Juan Cuadrado e Filip Kostic davanti a Mattia De Sciglio sulle fasce. E poi a centrocampo è stato provato Enzo Barrenechea, leggermente favorito su Fabio Miretti per completare il centrocampo: con l'argentino titolare, si rivedrà Manuel Locatelli in formato mezzala. In quella che sarà comunque una mediana inedita e condizionata dalle assenze di Adrien Rabiot e Leandro Paredes per squalifica, oltre a quella di Paul Pogba che non può più fare notizia.Le scelte di Allegri per Juve-Verona? Scoprile in gallery