Chi giocherà contro il Verona? Ancora tutto da capire, ancora tutto da valutare. Del resto, in due giorni possono cambiare mille situazioni, in particolare in una rosa numerosa come quella bianconera. Dunque, occhio alle sorprese. Nel frattempo, si registra il ritorno dal primo minuto di Danilo Luiz, che dovrebbe agire da terzino destro permettendo a Cuadrado di avanzare da terzo d'attacco. Sul lato opposto è pronto Luca Pellegrini. De Ligt e Chiellini saranno i centrali di riferimento: Bonucci rientra, ma va solo in panchina.