La Juve segue il suo allenatore, in campo ma anche e soprattutto fuori, o meglio, nelle dichiarazioni. "n tutte le interviste di giocatori, dirigenti e allenatore. Lo aveva detto Nicolò Fagioli in settimana, lo ha confermato Dusan Vlahovic dopo il match contro la Lazio, oltre ovviamente a Massimiliano Allegri."Inter, Milan e Napoli sono avanti", ha ribadito il tecnico. Sono passate solo quattro giornate ma due di queste tre sono dietro in classifica e hanno mostrato difficoltà e limiti. Al di là dei punti e dei confronti, c'è il campovincendo contro la Lazio in maniera netta, senza quasi mai mettere in discussione il risultato. Una prova di forza che fa seguito al successo a Empoli prima della sosta.Quattro partite, 10 punti, secondo posto. Di fatto, per ora, solo il match con il Bologna è stato "sbagliato". E anche in quel caso ci aveva pensato Vlahovic ad evitare la sconfitta. Ecco,Da lui e dal suo compagno e amico, Federico Chiesa. La Juve forse non è la più forte di tutte, non ha sicuramente il miglior gioco delle pretendenti al titolo (nonostante i miglioramenti) ma ha questi due giocatori. E loro bastano per pensare a qualcosa di più rispetto alla qualificazione in Champions.