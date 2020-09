La prima carta del mazzo è quella che corrisponde a Luis Suarez, la seconda ad Edin Dzeko. La Juventus ha scelto un di loro due (al momento in pole c’è il Pistolero), sia per questioni tecniche ed economiche essendo due affari di mercato dalla stessa portata finanziaria. Sfogliando il mazzo si trovano anche Cavani e Morata, due investimenti fuori portata per la Juve. Stando a quanto riporta Tuttosport, l’Atletico Madrid ha terminato il pagamento dell’ex Chelsea e chiede almeno 50 milioni di euro, mentre l’entourage dell’uruguaiano ex PSG pretende 12 milioni di euro netti d’ingaggio.