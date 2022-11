i è preso il centrocampo dellain questa stagione, diventando uno degli elementi imprescindibili. Nonostante ciò, il suo futuro a Torino è incerto. Il francese infatti ha il contratto in scadenza nel 2023 e al momento non sono iniziate le trattative per il rinnovo. Anche per le altissime richieste del giocatore, che come riporta la Gazzetta dello Sport, chiede un ingaggio da top player, ovvero non inferiore ai 10 milioni di euro, più di quanto prende attualmente alla Juve. Per questo, al momento non sarà semplice trovare l'accordo tra le due parti.