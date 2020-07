Due punti per far scattare la festa... a distanza. Le celebrazioni bianconere dovranno infatti seguire i precetti del distanziamento sociale e le parole del prefetto Claudio Palomba, che nei giorni scorsi ha chiarito: "Metteremo a punto alcuni servizi, ma l'augurio è che i festeggiamenti siano in linea con l'emergenza Covid-19 e con le misure attuate per contrastare il contagio". Secondo le disposizioni arrivate dalla Prefettura le celebrazioni per lo scudetto nel cuore di Torino saranno consentite, a patto che vengano rispettate normative e buonsenso ai tempi del Coronavirus. Come scrive Tuttosport, nel quartier generale del club come in piazza San Carlo ci saranno molte più precauzioni: ci sia aspetta una festa meno travolgente, dato il periodo, dato il nono scudetto e viste tutte le norme da seguire. I presenti si ritroveranno comunque per le vie del centro, dove giovedì sera non erano state preparate transenne né demarcazioni, a meno che qualcuno preferisca optare per l’esterno dell’Allianz Stadium, dove si terrà la sfida con la Sampdoria e da dove usciranno dopo il match giocatori e staff tecnico, chiosa il quotidiano. Non sono in programma celebrazioni ufficiali e niente parata in pullman per le vie del centro.