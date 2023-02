"Una serata da Juve". Il titolo, come spesso capita, lo dà. L'esterno bianconero guida anche le risposte social della squadra. Tanti, i giocatori bianconeri che si sono divertiti a pubblicare un post dopo la vittoria e il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Di fatto, ora, il grande obiettivo stagionale della Juventus.C'è anche spazio per le goliardate tra compagni, come il messaggio di: "Che giocatoreeeee", scrive il giovane centrocampista, autore dell'ennesima prova di livello. Solida e matura.