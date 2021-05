La rivoluzione del centrocampo. E non solo quella dirigenziale, nemmeno quella strettamente legata all'aspetto tecnico: no, la Juve vuole cambiare tutto perché tutto è stato messo in discussione dopo un anno in cui è mancato lo scudetto e la Champions è sfumata nei supplementari thriller.



LA LISTA DELLA SPESA - Come racconta La Stampa, la lista della spesa sarà compilata insieme a un amico, a quel Federico Cherubini che ha già preso il timone di Fabio Paratici con la missione di chiudere la questione plusvalenze. La Juve ripartirà da giovani fortissimi come Chiesa, De Ligt, Kulusevski e McKennie. Ma lavorerà soprattutto di scambi e soprattutto a centrocampo. Dove la priorità può essere Manuel Locatelli, metronomo del Sassuolo e chissà ancora per quanto a Reggio Emilia. Stuzzicano De Paul e Calhanolgu (a zero) e con l'Atletico Madrid si tratta Saul. Magari, a proposito di scambi, al Wanda Metropolitano potrà pure finire Bentancur...