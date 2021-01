Esame di laurea per il Milan: mercoledì, nella sera dell'Epifania, la capolista collauda le sue chance scudetto a San Siro contro i campioni d'Italia in carica. Il pronostico degli analisti di Stanleybet.it azzera il gap in classifica (rossoneri con 10 punti di vantaggio, anche se con una partita in più) e privilegia la Juventus, data a 2,35. Il successo dei rossoneri, che non perdono in campionato dall'incontro con il Genoa dell'8 marzo 2020, è a 3,05. L'ipotesi pareggio, che in serie A non si verifica fra le due squadre dal febbraio del 2012, si gioca a 3,25. A dispetto delle previsioni, i quattro precedenti della scorsa stagione dimostrano che il Milan disegnato da Pioli sa rendere la vita molto difficile alla Juventus. L'unica sconfitta è quella patita di misura (1-0) nel girone di andata, allo Stadium. Poi sono arrivati i due pareggi in Coppa Italia (1-1 e 0-0, con la Juve qualificata per il gol segnato in trasferta) e la vittoria milanista a San Siro nel girone di ritorno, con il risultato rovesciato, da 0-2 a 4-2. I padroni di casa hanno chiuso in vantaggio nel primo tempo 10 partite sulle 15 giocate, la Juventus soltanto 6 su 14. Legittimo prendere in considerazione il segno «1» al 45', offerto a 3,45. Un ribaltone juventino nella ripresa (giocata primo tempo-finale 1/2) vale 29 volte la scommessa.