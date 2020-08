L’effetto Andrea Pirlo ha avuto ripercussioni anche sulle quote dei bookmakers. I giorni movimentati che hanno portato prima all’esonero di Sarri e alla promozione del Maestro hanno ritoccato anche le quote: come riporta Agipronews, i bianconeri rimangono in testa alla vittoria del campionato 2020-2021, ma la puntata si è alzata da 1,60 a 1,70. L’Inter accorcia le distanze da 4,00 a 3,75. Rispetto alle registrazioni iniziali c’è il balzo in avanti dell’Atalanta, che da 20,00 è passata a 12,00.