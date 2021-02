La Champions League torna con le gare degli ottavi finale e la Juventus sarà la prima squadra della Serie A a scendere in campo. Mercoledì 17 febbraio alle 21.00 i bianconeri, dopo il ko di campionato contro il Napoli, cercano riscatto in casa del Porto, dove sono favoriti, anche se - si legge in una nota - il segno «2» si gioca a 2,03 volte la posta. Non sarà facile quindi per gli uomini di Pirlo imporsi già all'andata, anche se nel primo round potrebbe andare bene anche il pareggio a 3,25. I portoghesi invece si giocano vincenti a 3,90. Grande equilibrio anche nelle altre sfide di questa settimana. Domani si gioca Barcellona - Psg, remake dello storico match del 2017, con la remuntada dei blaugrana vincenti per 6-1 al Camp Nou dopo il 4-0 per i parigini all'andata. Gli spagnoli sono avanti nel pronostico a quota 1,99. In Lipsia - Liverpool i Reds devono superare un periodo di crisi (tre sconfitte di fila in campionato), ma il «2» in Germania vale 2,24. Siviglia - Borussia Dortmund chiude il palinsesto settimanale della Champions League e gli spagnoli sono favoriti a 2,33.

L'equilibrio si rompe sulla lavagna antepost di Betaland dedicata alle squadre che potrebbero passare il turno. Nel testa a testa la Juventus è nettamente favorita contro il Porto a quota 1,20, mentre per quanto riguarda le altre italiane (in campo dalla prossima settimana) la Lazio si gioca a 5,75 contro il Bayern Monaco. L'Atalanta se la dovrà vedere con il Real Madrid e i bergamaschi si giocano ai quarti a quota 3,00. Per la vittoria della competizione le prime candidate sono il Bayern Monaco (a 4,00) e il Manchester City (a 4,50). Lontana per ora la Juventus a 11 volte la posta. La vittoria di una squadra italiana (attesa dal 2010) vale 8,00 su Betaland volte posta.