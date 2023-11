È una corsa contro il tempo, ma il tempo scorre in fretta ed è difficile stargli dietro, soprattutto se hai una frattura scomposta ad una costola. Manuelè un lottatore e l’ha dimostrato contro il, ma il dolore è forte, nonostante le terapie che sta svolgendo alla Continassa.È in dubbio per la gara del 26 novembre contro l’Inter,Difficile, anche per impostazione mentale, che Allegri possa rischiarlo: la partita non sarà decisiva e un ulteriore colpo rischierebbe di allungare i tempi di recupero.Il tecnico livornese, dunque, con un occhio guarda al recupero di Locatelli e con l’altro mette giù sulla lavagnetta le varie opzioni di una Juventus in campo senza il suo play.