di Marco Amato

L’occasione per fare esperimenti e prove generali, in vista degli impegni di campionato. A questo, molte volte, serve la Coppa Italia, soprattutto se di fronte c’è un avversario in difficoltà e senza velleità di passare il turno. A questo è servita la partita di ieri sera tra Juventus e Sampdoria, vinta dai bianconeri con il risultato di 4 a 1. Uno dei test più interessanti visti in campo è sicuramente il duo di centrocampo Arthur-Locatelli, al debutto dal primo minuto. Duo che ha conquistato una promozione a pieni voti e che ha messo a nudo uno dei problemi della prima parte di stagione.



LA POSIZIONE DI LOCATELLI – L’impatto di Manuel Locatelli alla Juventus è stato ottimo, fin da subito. In un centrocampo senza idee né qualità, la sua presenza è sembrata a tratti salvifica. Nonostante questo, molte volte l’ex Sassuolo è sembrato lontano parente di quello ammirato in neroverde o con la maglia azzurra della Nazionale. Risucchiato dalla mediocrità della mediana bianconera? Non proprio, non solo. Nella partita di ieri sera, ma anche contro la Roma, per esempio, Locatelli è sembrato molto più a suo agio se smarcato dal compito di vertice basso del centrocampo, primo regista a dover avviare la manovra. Molto più nelle sue corde l’attacco allo spazio, i movimenti offensivi a impensierire le difese avversarie, le verticalizzazioni per servire gli attaccanti.



IL FUTURO DI ARTHUR – La coppia Locatelli-Arthur funziona, soprattutto per il calciatore azzurro, come raccontavamo. Se il brasiliano è impiegato come vertice basso, e ultimamente interpreta quel ruolo in maniera sempre più congeniale a quanto chiede Allegri, Locatelli è più libero e tutta la squadra ne giova. Intorno all’ex Barcellona, però, aleggiano ancora i dubbi e sempre più insistenti sono le voci di mercato. Quale che sia il suo futuro, però, una cosa sembra evidente: quello di cui ha bisogno la Juventus è un calciatore con piede e mentalità giusta per prendersi la responsabilità di avviare la prima costruzione e liberare Locatelli in avanti. In caso di partenza direzione Arsenal, questo è l’identikit giusto con il quale sostituirlo.