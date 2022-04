La Juventus tornerà in campo dopo la vittoria contro il Sassuolo di lunedì. I bianconeri scenderanno in campo alle 12.30 domenica contro il Venezia all'Allianz Stadium. Massimiliano Allegri dovrà far fronte alle assenze e sta sciogliendo i primi dubbi. LE SCELTE - Come riferisce il Corriere dello Sport Danilo ancora alle prese con la fascite plantare dovrebbe comunque essere in campo ma ritornando a ricoprire il suo ruolo naturale quindi il terzino destro visti gli infortuni di Cuadrado e De Sciglio. I due difensori centrali saranno De Ligt e affiancato da uno tra Bonucci e Chiellini. A sinistra Luca Pellegrini è in vantaggio su Alex Sandro. In attacco tornerà Dusan Vlahovic dal primo minuto e sarà il vertice del 4-2-3-1. Il trio dietro sarà composto da Bernardeschi, Dybala e uno tra Morata e Kean. Con l'italiano che grazie alla rete di lunedì punta ad accaparrarsi una maglia da titolare.