Come racconta Tuttosport, la partita tra Juve e Napoli per Icardi sta per volgere al termine. Non solo per una questione di tempo. Paratici ha scritto a Wanda, l'ha fatto ancora negli ultimi giorni. A 'copiare' le sue mosse è arrivato De Laurentiis, con una grande manovra economica che è sfociata in un'opera di convincimento. La speranza di De Laurentiis, che ha sentito Wanda Nara molto spesso in questi giorni, è che Marotta sbarri definitivamente la strada alla Juve, nonostante una cessione semplice e con parecchio da capitalizzare. La Juve ha intenzione di fare un'offerta il primo settembre: 30 o 40 milioni di euro. ADL può partire in contropiede.