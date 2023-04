Come racconta Gazzetta,erano titolari in campionato, mentre a gennaio - in Coppa Italia - c’erano(oltre ad Alex Sandro dietro con i brasiliani). Stavolta Allegri potrebbe contare su tutti, libero di scegliere per logiche tecnico-tattiche e fare valutazioni su come ottimizzare il minutaggio a disposizione di chi è appena rientrato dall’infermeria.