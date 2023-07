Tre, cinque, due. O anche: tre, quattro, tre. Sfumature posizionali, anche perché - come dice spesso Allegri - alla fine il modulo conta solo per il tabellino e per dare una quadra più giornalistica al racconto. A contare sono prevalentemente le posizioni occupate in campo, ecco perché della squadra bianconera si può dire tanto tranne che si fossilizzi alla vecchia maniera sui ruoli.Leggi lesulla nuova Juve nella gallery dedicata.