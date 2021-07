Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve ha già un modulo: sì, perché Allegri riparte dal 4-3-3 e i volti noti di ritorno ci sono anche in campo. "A cominciare da Perin in porta (sarà il vice Szczesny e inizia subito con una bella parata, prima di subire in mischia il gol del Cesena firmato da Shpendi), Rugani, al centro della difesa insieme a Dragusin (non perfetti in un paio di occasioni), e De Sciglio che fa il terzino sinistro. L’unico potenziale titolare è McKennie, che Max fa partire da mezzala".