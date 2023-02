Tre, cinque, due. E niente tridente, perché Federicoresta in dubbio ed è praticamente impossibile vederlo dal primo minuto. Tre, cinque, due epotrebbe confermare in blocco, contro il Torino, lavista a Nantes, con qualche variazione, magari in difesa. Si riparte da qui, insomma. Dalle certezze. Limpide. Ed efficaci, data anche la condizione fisica di alcuni elementi,su tutti.Intanto, un cambio importante ci sarà:, squalificato, salta il match che decise nella passata stagione; al suo postoha testatonell'angolino del regista, come la più naturale delle sostituzioni. Oltre a Leandro, qualcosa potrebbe cambiare dietro: possibile presenza di(più di Rugani e Gatti) al posto di uno tra. Il capitano si è allenato in gruppo, anche se la condizione naturalmente va migliorata.Dain poi, la Juve non cambierà però l'assetto e l'aspetto di sempre.rientrerà in campionato (aveva saltato La Spezia) e in mediana conferme per, con(più di De Sciglio) esugli esterni. Davanti,a supporto di. Conche resta in dubbio, la notizia èdi corsa verso la