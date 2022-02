1









Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, può essere una Juve diversa quella che si appresta ad affrontare il Torino nella sfida di venerdì. I bianconeri non avranno a disposizione Chiesa e Chiellini, infortunati, ma anche Danilo sarà out poiché squalificato (era diffidato ed è stato ammonito a Bergamo).



LE SCELTE - L'indiziato per sostituire l'esterno basso brasiliano è Juan Cuadrado. Domenica sera ha giocato un quarto d'ora ed è pronto a scendere in campo nella stracittadina, e proprio da terzino. Allegri, che ritrova solo oggi la squadra, inizierà oggi a preparare la sfida contro la squadra di Juric, contando anche sul rientro di Bernardeschi. L'esterno dovrebbe partire dalla panchina, mentre il tecnico dovrebbe riproporre dal primo minuto Zakaria a centrocampo, occhio anche ad Alex Sandro sull'esterno mancino.