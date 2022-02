Un passo alla volta. E un altro verso l'Atalanta. Oggi la squadra di Allegri è tornata ad allenarsi alla Continassa, dov'è iniziato l'avvicinamento alla sfida del Gewiss Stadium, a dir poco fondamentale. Ma con quale squadra si presenterà, la Juventus? Soprattutto ora, con il rientro di Bernardeschi, le opzioni in avanti iniziano ad essere tante e interessanti.



TRA DIFESA E CENTROCAMPO - Tornerà ovviamente Szczesny tra i pali, mentre De Ligt e Bonucci saranno nuovamente i centrali di riferimento. Anche se non è stato al top, il 19 bianconero sta recuperando la forma fisica e dovrebbe agire nuovamente dal primo minuto, con Rugani pronto a subentrare nel caso. A destra tornerà Danilo, a sinistra ci sarà De Sciglio, ancora in vantaggio su Alex Sandro. In mezzo? Zakaria è già fondamentale e va verso una maglia da titolare, così come Locatelli (al posto di Arthur) e in ballottaggio restano Rabiot e McKennie, con la fisicità del francese che può fare la differenza. IN ATTACCO - Sarà tridentissimo o tridentino? Il dubbio finale riguarda il terzo d'attacco, con Vlahovic certo di un posto da titolare. Cuadrado potrebbe giocare dal primo minuto, ancora; anche Morata però scalda i motori per una maglia dal primo minuto. Che possa riposare Dybala? Difficile, non impossibile. Comunque, sarà più complicato metterne 11.