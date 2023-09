Non c'è tempo da perdere in casa. Tornati alla vittoria nel turno infrasettimanale contro il Lecce, i bianconeri sono già alle prese con la preparazione del prossimo impegno di campionato, il big match di domenica al Gewiss Stadium contro l'che potrà dire molto sul reale stato di forma e le ambizioni di entrambe le squadre. Una sfida tanto delicata quanto importante, come sa bene Massimilianoche per non farsi trovare impreparato sta già iniziando a ragionare sulle possibili scelte di formazione.- Il primo nodo da sciogliere è quello riguardante l'attacco: se ieri il tecnico livornese ha deciso di dare spazio dal primo minuto ad Arek- scelta che evidentemente, alla luce del risultato, ha premiato - domenica dovrebbe ricomporsi la super coppia formata da Federicoe Dusan, con quest'ultimo che oggi si è allenato a parte per via di un problema alla schiena che però non sembra preoccupare. Ragionamenti in corso anche sulla difesa, dove si profila all'orizzonte un ballottaggio tra Federico, accolto dagli applausi all'Allianz Stadium dopo il clamoroso autogol di Reggio Emilia, e Daniele, che contro il Lecce ha convinto tutti. A centrocampo, invece, Nicolòdovrebbe avere la meglio su Fabio, esattamente come nell'ultimo turno. Ad ogni modo il tempo per pensarci non manca: fondamentale sarà farsi trovare pronti domenica alle 18.00.