Guida Paulo Dybala, in un campo molto pericoloso come quello di Cagliari. La Juve torna in campo dopo il ko di Torino contro l'Inter, e lo farà con un Bonucci in più: il centrale ha smaltito il problema al polpaccio e sarà titolare, pronto a giocare in coppia con Matthijs de Ligt. Restano soltanto un paio di dubbi, che magari Allegri risolverà già in conferenza stampa, alle ore 12.00.



LE SCELTE - Szczesny sicuramente in porta, con Danilo e Alex Sandro sulle rispettive fasce (De Sciglio è squalificato); in mezzo, senza Locatelli, Zakaria sarà l'elemento di qualità e quantità, al suo fianco Rabiot e chissà se ci sarà anche Arthur, che spera in una maglia da titolare. Allegri qui dovrà scegliere e capire: si ritorna al 4-3-3 con Rabiot largo? Oppure si conferma l'attacco pesante con Bernardeschi favorito?



L'ATTACCO - Se dovesse essere 4-2-3-1, Bernardeschi partirebbe favorito su Kean a sinistra, altrimenti gioca Arthur. Oggi pomeriggio la squadra partirà dopo l'allenamento e la conferenza, domani sera rientrerà dopo la partita. Dubbio Soule, per La Gazzetta dello Sport: può essere aggregato.