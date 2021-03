Una maglia semplice e solo all'apparenza. Sono uscite le prime immagini della seconda maglia della Juventus: secondo quanto riportato dal sito specializzato FootyHeadlines.com, sarà una casacca nera con le strisce arancioni sulle palle. Collo particolare, esattamente come per la prima maglia bianconera. Conferme anche su calzini e pantaloncini: saranno interamente neri.



Come riferimento, è possibile tornare alla seconda maglia del 2018-2019, primo anno di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Per capire se ci sarà modo di rivederlo anche con questi colori, serve solo aspettare. Intanto, ecco le immagini da FootyHeadlines: scorri nella gallery dedicata.