Nemmeno il tempo di abituarsi alle nuove maglie della stagione 2021/2022, che a breve ne potrebbe uscire una nuova, che si aggiungerà ai tre kit già indossati dalla. A rivelare foto e dettagli è il sito specializzato Footy Headlines: "Principalmente blu, la maglia da calcio adidas Juventus Teamgeist combina questa base con dettagli dorati come il logo adidas al centro, mentre il nuovo logo della Juventus arriva nella sua versione standard. Anche le 3 strisce sulle spalle sono dorate, così come le rifiniture sui polsini delle maniche. Anche le linee del marchio del modello Adidas 2006 sul davanti e sul retro della maglia adidas Juventus 2021-22 Teamgeist sono dorate.."La nuova maglia, per design, si ispira alla linea Teamgeist dell'Adidas, inaugurata nel 2006.