Se Morata e Cristiano Ronaldo possono sorridere per le prestazioni nelle rispettive nazionali, lo stesso non possono fare Demiral e Kulusevski. Lo svedese ha giocato solo un quarto d'ora nella brutta sconfitta nel derby scandinavo che ha visto la Svezia capitolare per 2 a 0 in casa della Danimarca. Oltre alla sconfitta, la prestazione di Kulevski è stata macchiata da un cartellino giallo preso a due minuti dal suo ingresso in campo. Un po' meglio è andata a Demiral che è subentrato al 55' della sfida tra Turchia e Croazia terminata con il punteggio pirotecnico di 3 a 3.