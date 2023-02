La Juventus si appresta a scendere in campo questa sera alle 21 contro il Nantes all'Allianz Stadium. Massimiliano Allegri ha un dubbio nella formazione: schierare il tridente composto da Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Angel Di Maria oppure tenere l'azzurro come mossa a sorpresa dalla panchina e schierare dal primo minuto Nicolò Fagioli in un 3-5-2. Come riferisce il Corriere dello Sport.