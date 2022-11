Finisce questa sera l'avventura in Champions League della. Comincia, a gennaio, quella in. Si ripartirà dai playoff, porta d'accesso alle fasi successive del torneo. Un modo per restare in Europa, per continuare a farsi vedere, per citare l'ad Maurizio Arrivabene.Da regolamento, nei playoff di Europa League, la Juventus incontrerà una delle seconde dei gironi della seconda competizione europea. Il quadro é ancora da definire, queste le possibili avversarie:Arsenal o PSV (Girone A)Fenerbahce o Rennes (Girone B)Union Berlino o Braga (Girone D)Real Sociedad o Manchester United (Girone E)Qarabag o Nantes (Girone G)Monaco, Trabzonspor o Stella Rossa (Girone H)