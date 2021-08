La Juventus è la campionessa in carica della Coppa Italia, conquistata nell'ultima difficile stagione sotto la gestione Pirlo. Un torneo che sta tornando, coi primi turni preliminari. Turni che non riguardano però la Juve, che entrerà in scena a gennaio insieme alle altre teste di serie. Come fa notare la Gazzetta dello Sport,con la finale prevista l'11 maggio. Grande novità televisiva: spezzata la tradizione della trasmissione Rai, tutte le partite andranno in onda sulle reti Mediaset!