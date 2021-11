Dopo la quinta giornata, inizia a delinearsi: 11 squadre su 16 sono già sicure, restano cinque posti ancora da occupare: ​City, Liverpool, Ajax, Bayern Monaco e Manchester United sono già sicure anche del primo posto; Real Madrid e Inter se lo giocheranno al Bernabeu nell'ultima giornata, come lo faranno a distanza Chelsea e Juventus; Psg e Sporting Lisbona sono già sicure del secondo posto. Le ultime cinque qualificate usciranno dal gruppo B (una tra Porto, Atletico Madrid e Milan), E (Barcellona o Benfica), F (Villarreal o Atalanta), G (Siviglia, Wolfsburg, Lille o Salisburgo)., la Juventus dovrà fare un risultato migliore del Chelsea: un arrivo a pari punti, infatti, premierebbe gli inglesi dopo il 4-0 subito a Londra. Battere il Malmoe, quindi, e sperare che il Chelsea non faccia altrettanto a San Pietroburgo; o pareggiare, sperando in una sconfitta dei Blues. Perché, altrimenti, con il secondo posto è quasi certo che incrociare una big già agli ottavi:Un'urna più benevola direbbe Ajax, ma basta tornare indietro a due anni e mezzo fa per rendersi conto che di benevolo ci sarebbe poco: se possibile, gli olandesi giocano ancora meglio. C'è poi l'incognita Real Madrid, che se non perderà contro l'Inter andrà a infoltire il l'urna di ferro delle prime. Tra le seconde, invece, le uniche sicure sono al momento Sporting e PSG. Con il primo posto basterebbe poco, quindi, per meritarsi un ottavo sulla carta meno proibitivo.