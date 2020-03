La Juventus ospita l'Inter all'Allianz Stadium, in quella che sarà un'atmosfera senz'altro surreale. Le porte chiuse, infatti, toglieranno il calore del pubblico ai bianconeri, ma non è detto che tutti i mali vengano per nuocere. Infatti, l'Inter è la miglior squadra in trasferta in questa stagione di Serie A. I nerazzurri, infatti, hanno vinto nove partite, pareggiate due e subito un solo k.o., a Roma contro la Lazio. Così, con 29 dei 54 punti totali conquistati fuori dal Meazza, non è detto che lo stadio vuoto, domani sera a Torino, possa essere un male per la Juventus. Per di più, in una partita carica di significato come questa, con tanti ex che da Torino si sono trasferiti a Milano...