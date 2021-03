Il barometro del futuro di Ronaldo misura l’aria che tira intorno a lui, il suo futuro. Come scrive Tuttosport, sono arrivati riscontri di movimenti e sondaggi, partiti dopo l’eliminazione dalla Champions League. Come andrà?



Ci sarebbe il Real Madrid, intorno al quale - si legge - si è registrato negli ultimi giorni grande fermento, alimentato anche dalle sibilline dichiarazioni di Zinedine Zidane. E poi c'è il Manchester United, che sembra un’ipotesi ancor più concreta e trova qualche riscontro negli ambienti di mercato. In discesa l’opzione PSG, resta quella romantica dello Sporting Lisbona, che sarebbe un ritorno a casa. Spuntano anche le percentuali: 75% Juve, 25% diviso equamente tra i vari club citati.