L'errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo è costato i tre punti alla Juventus e la vittoria contro l'Atalanta che a livello simbolico e di messaggio da lanciare alle avversarie avrebbe significato molto. I rigori, però, li sbaglia solo chi li tira e questo, a CR7, non capita di frequente. Il Corriere dello Sport di oggi ha raccolto le statistiche di Ronaldo dagli undici metri: "Con la maglia della Juve, la percentuale d'errore ricalca quella di tutta la sua carriera: 159 rigori calciati e 26 errori, il 16%, prendendo in esame i due anni e mezzo in bianconero si parla di 30 rigori battuti e 4 errori, il 13%".