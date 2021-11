Il tecnico della Juventus U23 Lamberto Zauli, durante un intervista rilasciata a Tuttosport ha tessuto le lodi per Koni De Winter, già in orbita prima squadra e nelle mira di alcuni club stranieri: "De Winter ha prospettive importantissime, è un difensore centrale che sa giocare ed è velocissimo. E’ un 2002 titolare nella Under 21 belga ed è un ragazzo che vuole fare il calciatore: e quando dico questo intendo tutto quello che comporta nelle 24 ore di una giornata. Penso che sia uno dei prospetti più interessanti in cui la Juve ha investito e credo possa togliersi delle soddisfazioni".