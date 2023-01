Maurizio, nuovo amministratore delegato della Juventus, interviene dopo la nomina. Si inaugura una nuova era bianconera."Garantirò il massimo impegno per la Juventus, metterò a disposizione l'esperienza maturata alla guida anche di altre società e ini altri settori. In questi mesi da DG molto intensi - ringrazio anche i colleghi per la disponibilità, come fatto nell'ultimo incontro, in un periodo come quello natalizio che non è adatto a questi ritmi - devo dire che ho trovato persone motivate, capaci e che lavorano con passione. Con una serie di progetti avviati, per il futuro prossimo e anche per una prospettiva più lunga. Parlo di persone note, come Allegri, Cherubini, Braghin, Montemurro, ma anche chi lavora nelle attività classiche di un'azienda, come amministrazione, commerciale e marketing.Progetti fuori dall'ambito sportivo ce ne sono tantissimi. In particolare, quello principale su cui ci concentreremo è andare ad allargare. Andare ad aggiungere, al nostro enorme pubblico e classico, principalmente in Italia, target giovani e internazionali. Sicuramente grazie ai nuovi progetti e alle nuove modalità di comunicazione, facendo leva sui valori e la storia, e la forza del marchio della Juventus, pensiamo si possano raggiungere obiettivi molto interessanti.ci proponiamo di farlo anche in futuro. Con questo vi ringrazio, ci saranno opportunità e confronti in futuro".