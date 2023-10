Ecco le sue parole: "In questa Juve vedo pochi giocatori in grado di segnare, non la vedo attrezzata per essere tra le favorite per lo scudetto. Poi si può sempre fare meglio. Le critiche ad Allegri? Sono sempre state una costante già dai miei tempi, spesso le trovo esagerate. Sappiamo cosa è successo negli ultimi anni e ripartire da lì non è mai facile. Ci sono state meno critiche per l’Inter che non ha vinto per due anni di fila pur essendo la squadra più attrezzata. Anche adesso i nerazzurri sono i favoriti secondo me. Manca un po’ di maturità a centrocampo, l’unico che ce l’ha è Rabiot, però manca un po’ di creatività e di capacità di saper gestire il gioco. Nella mia Juve c’erano Khedira, Matuidi, adesso ci sono giovani che devono crescere. E’ una fortuna per la Juve avere Allegri, che è bravissimo a gestire il gruppo"."Ho un po’ cambiato il modo di vedere il calcio negli ultimi anni e mi piacerebbe, un domani, poter fare l’allenatore. Mi piace un calcio dove posso avere il controllo della partita, dominare la metà campo avversaria. Guardo tante partite, mi piace Xavi, mi piace Luis Enrique, ma anche De Zerbi. Vorrei prendere un po’ da ciascuno degli allenatori che mi piacciono e di quelli che ho avuto, anche da Allegri. Come gestisce lui le squadre non ne ho trovati altri, in tutti gli anni che sono stato alla Juve è stato apprezzato da tutti i giocatori".