Claudio Marchisio, intervenuto dall'ATP Village di Torino, ha parlato della lotta scudetto e delle possibilità della Juventus:"Milan, Napoli e Inter le favorite, i punti di distanza sono tanti.. Le prime 3 saranno difficili da recuperare. Negli ultimi anni il Milan è andato sempre in crescendo, l'Inter ha qualcosa in meno rispetto all'anno scorso. Il Napoli sta facendo bene ma storicamente nei momenti delicati l'ambiente non sempre aiuta".