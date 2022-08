"Non può dirlo lui, allora chiama in causa il suo maestro". Questo il pensiero dominante dei tifosi dellasull'intervista a Giovanni CLICCA QUI ), il "mentore" di Massimilianole cui parole, riportate ieri da La Gazzetta dello Sport, stanno continuando ancora oggi a far discutere sui social, dove il popolo bianconero si è letteralmente scatenato. "Allo stato attuale, la Juve non può vincere lo scudetto. Servono almeno altri quattro acquisti,non basta per essere competitivi ad alto livello. L'allenatore deve alzare la voce, come sono abituati a fare Pepe Antonio, e se non viene accontentato è meglio abbassare l'asticella": queste, in sintesi, le parole di Galeone, che a detta di molti sono semplicemente il riflesso del pensiero del tecnico livornese, che in questo momento non poteva essere esternato pubblicamente. Per altri, invece, l'ex allenatore avrebbe fatto meglio a tenere le proprie idee per sè, evitando di scatenare inutili discussioni a pochi giorni dall'inizio del campionato e smettendo soprattutto di prendere le difese del suo "pupillo", che con gli ultimi colpi messi a segno dalla Juve non ha più scuse.