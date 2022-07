Le parole di Di Maria in conferenza stampa, frasi che fanno sorridere Vlahovic, che non vede l'ora di dialogare con il Fideo:RUOLO - "Il ruolo? Quello di sempre, mi piace fare l'assistman, far parte di un gruppo importante di calciatori, essere uno in più. Cercare di fare il meglio per la squadra. Mi piace molto fare assist, spero di fare come negli anni precedenti, di farne tanti".